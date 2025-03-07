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Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с Международным женским днём

Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с Международным женским днём

Дорогие женщины! Сотрудницы Следственного комитета и ветераны следствия! Юные воспитанницы и курсантки ведомственных образовательных учреждений! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Ваша мудрость, забота и самоотверженность помогают сохранять семейные традиции, укреплять духовные ценности, дарить окружающим радость и поддержку.

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