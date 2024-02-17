Глава МИД Китая Ван И потребовал от США отменить односторонние санкции

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И во время беседы с американским государственным секретарём Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности выступил с требованием снять с компаний из КНР односторонние санкционные ограничения США.
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