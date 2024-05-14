«Военная хроника»: командование ВСУ покинуло Купянск

«Военная хроника» пишет, что появились данные, что командование ВСУ покинуло Купянск. По данным «Военной хроники», об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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