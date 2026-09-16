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Происшествия

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Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Представители Следственного комитета Российской Федерации приняли участие в Международном фестивале молодёжи 2026 года в Екатеринбурге, объединившем свыше 10 тысяч участников более чем из 190 стран мира.

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