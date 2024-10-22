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Царьград

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В США помощницу учителя обвинили в совращении двоих мальчиков

В США помощницу учителя обвинили в совращении двоих мальчиков

В городе Кеноша, США, помощница учителя обвиняется в совращении двоих несовершеннолетних мальчиков.В американском городе Кеноша помощница учителя Анна Крокер оказалась на скамье подсудимых по обвинению в совращении двоих несовершеннолетних мальчиков, один из которых был другом её сына.

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