В США помощницу учителя обвинили в совращении двоих мальчиков

В городе Кеноша, США, помощница учителя обвиняется в совращении двоих несовершеннолетних мальчиков.В американском городе Кеноша помощница учителя Анна Крокер оказалась на скамье подсудимых по обвинению в совращении двоих несовершеннолетних мальчиков, один из которых был другом её сына.