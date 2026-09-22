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125region.ru | Новости

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В Банке России оценили возможность изменить траекторию ключевой ставки

В Банке России оценили возможность изменить траекторию ключевой ставки

Маловероятно, что в октябре 2026 года из-за бюджетного фактора будет изменена траектория ключевой ставки.

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