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В Петербурге задержали подозреваемых в хищении денег по телефонным номерам

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении денег по телефонным номерам

Полиция Северной столицы поймала группу кибермошенников. Компания преступников использовала старые телефонные номера, владельцы которых забыли отвязать их от личных кабинетов мобильного банка, для списывания денег.

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