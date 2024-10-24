В Петербурге задержали подозреваемых в хищении денег по телефонным номерам

Полиция Северной столицы поймала группу кибермошенников. Компания преступников использовала старые телефонные номера, владельцы которых забыли отвязать их от личных кабинетов мобильного банка, для списывания денег.
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