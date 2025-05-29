Вице-премьер Григоренко оценил развитие электротранспорта в Курской области

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко в ходе рабочей поездки в Курскую область оценил реализацию федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.
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