Сенат США единогласно принял резолюцию, выступающую против помилования Сэма Бэнкмана-Фрида

Сенат США принял резолюцию, выступающую против помилования бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида - осужденного руководителя криптокомпании, стоявшего за одним из крупнейших крахов в отрасли.
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