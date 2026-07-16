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Сенат США единогласно принял резолюцию, выступающую против помилования Сэма Бэнкмана-Фрида

Сенат США единогласно принял резолюцию, выступающую против помилования Сэма Бэнкмана-Фрида

Сенат США принял резолюцию, выступающую против помилования бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида - осужденного руководителя криптокомпании, стоявшего за одним из крупнейших крахов в отрасли.

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