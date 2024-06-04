Орловская промышленность подросла на фоне падения

Орелстат опубликовал оперативную информацию о динамике в промышленности Орловской области. По итогам четырёх месяцев текущего года индекс промышленного производства показал рост на 12,1% к соответствующему периоду прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии