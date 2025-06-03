Не забавы ради: россиянкам посоветовали ходить летом без нижнего белья

Врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru призвала россиянок не носить летом нижнее белье. По словам эксперта, отказ от трусов и лифчиков может быть полезен, поскольку это помогает снизить потоотделение, предотвратить появление раздражений, цистита и молочницы.