Не забавы ради: россиянкам посоветовали ходить летом без нижнего белья

Врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru призвала россиянок не носить летом нижнее белье. По словам эксперта, отказ от трусов и лифчиков может быть полезен, поскольку это помогает снизить потоотделение, предотвратить появление раздражений, цистита и молочницы.
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