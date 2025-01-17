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Срочно, мыс Панагия: начинается шторм, пытаются строить насыпь быстрее, чем море «размотает» ее

Срочно, мыс Панагия: начинается шторм, пытаются строить насыпь быстрее, чем море «размотает» ее

Как сообщает оперштаб Кубани, поднялся ветер и усилилась волна. Работы велись всю ночь без остановки, идет попытка замкнуть насыпь как можно быстрее.

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