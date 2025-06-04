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Царьград

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От укусов клещей в Новосибирской области умерли два человека

От укусов клещей в Новосибирской области умерли два человека

В регионе впервые за год зафиксированы смертельные случаи клещевого энцефалита и риккетсиоза.В Новосибирской области зафиксированы первые в 2025 году летальные случаи заболеваний, переносчиками которых являются клещи.

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