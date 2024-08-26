Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Гранты выделяются участникам межотраслевых кластеров Получатели увеличенных грантов на тестирование инноваций начали испытания своих разработок в Москве, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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