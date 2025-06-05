Суд на Украине назвал рабством удержание мобилизованного в военкомате

Апелляционный суд Черниговской области заявил, что удержание мобилизованного в местном ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) является рабством, сообщило интернет-издание «Страна.
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