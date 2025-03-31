Трамп и психологический дедлайн: искусство манипуляции ожиданиями

Президент США Дональд Трамп не будет рад затягиванию урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома, отметив, что у ситуации есть "психологический дедлайн".
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