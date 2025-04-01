Иноагентам собираются запретить входить в органы управления госкорпораций

Депутат Госдумы, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев намерен в ближайшее время внести на рассмотрение законопроект, запрещающий лицам, признанным иностранными агентами, входить в органы управления государственных корпораций.