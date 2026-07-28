Бразилия: 27 июля вооруженные нападавшие обстреляли базу военной полиции в Гардениа-Асуле, подожгли баррикады и угнали пять автобусов, чтобы заблокировать дороги, в том числе улицы Авенида Айртон Сенна, Эстрада ду Энженьо Д'Агуа и Авенида Тененте-Коронель Мунис де Арагао, в юго-западной зоне Рио-де-Жанейро, в отместку за арест торговца наркотиками.