РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Да по хрен эти япошки, пускай их всех там раздавит.В Японии 314 тыся...
  • Наталья Середа
    На своих застройщиков посмотритеСМИ: Украинские з...
  • Ed
    Давно пора их ограничить, однако по Сибири катаются куда глаза глядят, все пополам на оскорбления за бугром, привыкл...В Евросоюзе предл...

Почти 800 мигрантов отправили домой из Челябинской области за нарушения

Почти 800 мигрантов отправили домой из Челябинской области за нарушения

В Челябинской области почти 800 мигрантов депортировали из России за нарушение законодательства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сотрудниками управления по вопросам миграции областного полицейского главка продолжаются мероприятия по принудительному удалению из страны иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх