Почти 800 мигрантов отправили домой из Челябинской области за нарушения

В Челябинской области почти 800 мигрантов депортировали из России за нарушение законодательства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сотрудниками управления по вопросам миграции областного полицейского главка продолжаются мероприятия по принудительному удалению из страны иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.