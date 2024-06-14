Почти 800 мигрантов отправили домой из Челябинской области за нарушения

В Челябинской области почти 800 мигрантов депортировали из России за нарушение законодательства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сотрудниками управления по вопросам миграции областного полицейского главка продолжаются мероприятия по принудительному удалению из страны иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
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