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Хоккеист сборной России задержан сотрудниками военкомата, министры спорта 33 стран за усиление санкций против России, Салах продлил контракт с «Ливерпулем» и другие новости

Хоккеист сборной России задержан сотрудниками военкомата, министры спорта 33 стран за усиление санкций против России, Салах продлил контракт с «Ливерпулем» и другие новости

Всем привет! Начинайте первые выходные июля с хорошим настроением – и дайджестом главных спортивных новостей прошедших суток ☀️ 1.

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