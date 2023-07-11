Медвежий угол

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  • Наталия
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ВСУ используют пленных для разминирования

ВСУ используют пленных для разминирования

Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для «разминирования» на запорожском направлении, рассказал журналистам российский доброволец с позывным «Топаз».

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Точно также поступали фашисты во время войны... Гады!
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5 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Ублюдки
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2 час.
Наталия
Эти нЕлюди не заслуживают никакого суда. Их надо просто выжигать каленым железом под корень.
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1 час.

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