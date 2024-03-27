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Военное обозрение

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Получено первое изображение самолёта F-22 ВВС США с новыми топливными баками и стелс-капсулами

Получено первое изображение самолёта F-22 ВВС США с новыми топливными баками и стелс-капсулами

В США продолжают модернизацию малозаметных многоцелевых истребителей Lockheed Martin F-22 Raptor, средний срок эксплуатации которых подходит к середине.

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