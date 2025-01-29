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Жена Петросяна рассказала о похудении на 10 килограммов без спорта

Жена Петросяна рассказала о похудении на 10 килограммов без спорта

Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, что после рождения дочки Матильды набрала 14 килограммов. Новый вес ей категорически не нравился, но и заниматься спортом она была не готова – любые нагрузки вызывают у нее ненависть.

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