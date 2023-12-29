В Новороссийске состоялся Совет по предпринимательству

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в работе совета по предпринимательству при главе муниципального образования город Новороссийск.
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