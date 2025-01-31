В преддверии 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в городе Новоаннинском пройдут также состязания по шахматам.
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В преддверии 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в городе Новоаннинском пройдут также состязания по шахматам.