CBS сообщил о «доказательствах» причастности России к гаванскому синдрому

Американский телеканал CBS сообщил, что у США появились основания верить в причастность российских спецслужб к так называемому гаванскому синдрому, от которого пострадали американские дипломаты в разных странах.
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