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Митрошина рассказала о сотрудничестве с ФСБ по делу адвокатов-аферистов

Митрошина рассказала о сотрудничестве с ФСБ по делу адвокатов-аферистов

ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров Блогер Александра Митрошина заявила, что помогала ФСБ собирать доказательства против своих бывших юристов Ольги Гольцевой и Алисы Волховой, которые обвиняются в крупном мошенничестве.

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