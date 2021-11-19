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Госдума упростит процедуру заключения концессии по объектам ЖКХ. Сургутские теплосети можно будет передать в частные руки без торгов

Госдума упростит процедуру заключения концессии по объектам ЖКХ. Сургутские теплосети можно будет передать в частные руки без торгов

Госдума намерена ввести упрощённый способ передачи в концессию стратегических государственных активов – объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

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