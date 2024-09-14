Инсайдер высказался о ремейках Resident Evil 0 и Code: Veronica — и объяснил, почему Capcom не делает ремейк Resident Evil 5Сейчас внимание разработчиков сфокусировано на следующих трех крупных релизах в серии Resident Evil — это Resident Evil 9, а также ремейки Resident Evil 0 и Resident Evil Code: Veronica.