В Иране заявили о готовности поддержать "Хезболлу" в случае войны с Израилем

REUTERS/Ayal Margolin Иран всеми силами поддержит шиитское движение "Хезболла", если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана, заявил глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль в интервью британской газете Financial Times.
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