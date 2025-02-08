В России назвали отказ стран Балтии от российской энергии политическим шагом

Постпредство РФ при ЕС: Отключение стран Балтии от БРЭЛЛ принесет вред Евросоюзу Отключение стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) является политическим шагом и принесет им, как и всему Евросоюзу, большой экономический ущерб.