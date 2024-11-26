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Русское оружие

1 подписчик
💫💫💫Администрация "Русского оружия" поздравляет всех причастных с Днём Морской

💫💫💫Администрация "Русского оружия" поздравляет всех причастных с Днём Морской Пехоты ВМФ России!!! Желает крепкого здоровья, удачи эффективной работы средств связи и РЭБ в штурмовых действия и безотказной работы техники и вооружения!!! Сегодня бойцы из состава 40-й и 155-й отдельных бригад МП ТОФ делают все возможное для скорейшего установления контроля над Великой Новоселкой, а также освобождения Курской области от формирований противника💫💫💫 https://t.

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