💫💫💫Администрация "Русского оружия" поздравляет всех причастных с Днём Морской Пехоты ВМФ России!!! Желает крепкого здоровья, удачи эффективной работы средств связи и РЭБ в штурмовых действия и безотказной работы техники и вооружения!!! Сегодня бойцы из состава 40-й и 155-й отдельных бригад МП ТОФ делают все возможное для скорейшего установления контроля над Великой Новоселкой, а также освобождения Курской области от формирований противника💫💫💫 https://t.