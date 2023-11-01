Дело об оправдании терроризма возбудили в отношении российской журналистки

В Москве возбудили дело об оправдании терроризма в отношении журналистки Анны Лойко. По версии следствия, Лойко опубликовала в Telegram-канале текст, оправдывающий идеологию запрещенной в России террористической организации.
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