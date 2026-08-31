«Ютэйр» фиксирует резкий рост убытков в I полугодии 2026 года

По данным финансовой отчётности, чистый убыток «Ютэйр» по МСФО за январь — июнь 2026 года составил 5 млрд рублей — это в 20 раз выше показателя аналогичного периода 2025 года (0,25 млрд).
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