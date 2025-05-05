Свыше 10,3 млн россиян установили на портале Госуслуг самозапрет на кредиты и займы. Это данные на 5 мая.
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Свыше 10,3 млн россиян установили на портале Госуслуг самозапрет на кредиты и займы. Это данные на 5 мая.