Как бельчонок проигрывать не боялся Терапевтическая сказка

Бельчонок Прыгун боялся проигрывать, считая, что его перестанут любить, если он не будет первым. Когда старый филин объявил лесной турнир, Прыгун чуть не отказался от участия из страха, что проиграет.
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