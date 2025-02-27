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В России оценили возможность добывать редкоземельные металлы без инвестиций США

В России оценили возможность добывать редкоземельные металлы без инвестиций США

Димухамедов: РФ самостоятельно может добывать редкоземельные металлы Председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в комментарии РИА Новости оценил возможность добывать редкоземельные металлы без зарубежных инвестиций, в том числе со стороны США.

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