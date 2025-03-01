Автопарк лазурных автобусов проверили после трагедии и нашли нарушения

В Петербурге произошла смертельная авария с участием общественного транспортафото: стопкадр видео Лазурный автобус протаранил автомобили в Петербурге днем 28 февраля и выехал на тротуар, в результате ДТП погибла 77-летняя женщина-пешеход.
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