Reuters: решение Moody’s об ухудшении прогноза по кредитному рейтингу США вызвало гнев в  Вашингтоне

Агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» на «негативный», пояснив своё решение, среди прочего, финансовыми проблемами страны и рисками остановки работы американского правительства, сообщает Reuters.
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