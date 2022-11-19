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Ван дер Сар о работе спортдиректором «МЮ»: «Я только недавно продлил контракт с «Аяксом» на 3 года. Посмотрим, что будет в будущем»

Эдвин ван дер Сар оценил вероятность работы на посту спортдиректора «Манчестер Юнайтед». «Я только недавно продлил контракт с «Аяксом», вновь на три года.

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