Депутаты предложили создать в РФ комиссию по противодействию фальсификации истории

В России предлагают создать президентскую комиссию по противодействию фальсификации истории. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к президенту России обратились депутаты Госдумы — первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
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