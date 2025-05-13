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В МВД рассказали, какие данные никому нельзя сообщать

В МВД рассказали, какие данные никому нельзя сообщать

Полицейские перечислили категории данных, которые никому и никогда нельзя сообщать. Соответствующий пост 13 мая появился на странице управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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