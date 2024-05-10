Игрок "Рубина" Иванов о скандале с Безруковым: мы закинули ему денег

Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о скандале вокруг игрока команды Руслана Безрукова который после победы над петербургским "Зенитом" в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил "Краснодар" выслать команде деньги на карту, передают "Известия".