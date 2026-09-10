В школе №6 Краснодарского края произошло массовое отравление учащихся. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в своем Telegram-канале.
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