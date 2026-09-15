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Рязанские новости

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ДТП с пострадавшими на трассе М-5 в Спасском округе

ДТП с пострадавшими на трассе М-5 в Спасском округе

Столкнулись автомобили «Шкода» и «Газель», пострадали водитель и пассажирка «Шкоды».14 сентября около 06:30 на 252-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском округе произошло ДТП.

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