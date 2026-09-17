В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за сексуальное насилие над девочкой

В Санкт-Петербурге суд принял решение о заключении под стражу местного жителя, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.
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