Совратившего группу детей иностранца задержали в Канске

Совратившего сразу группу детей 33-летнего мужчину задержали в Канске Красноярского края. Педофил приехал в Россию из Узбекистана и находился в нашей стране незаконно, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
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