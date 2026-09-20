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Орловские новости

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Как на Орловщине прошел финальный день выборов

Как на Орловщине прошел финальный день выборов

«Исторические», по словам губернатора Андрея Клычкова, и «полные old school» выборы завершились. На каких-то участках орловцев смогли удивить отсутствием КОИБов, а на других УИКах — знатно накормить.

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