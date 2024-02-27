Политик Меланшон назвал безответственными слова Макрона о войсках ЕС на Украине

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон выступил с критикой в адрес заявления французского лидера Эммануэля Макрона, который высказался о том, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) могут принять решение в пользу отправления своих войск на Украину.