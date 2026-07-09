Министр спорта пригрозил Европе за недопуск россиян

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет добиваться через суд допуска российских спортсменов к соревнованиям в тех видах спорта, где международные федерации будут препятствовать их возвращению.
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